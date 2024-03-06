Karısının dansını çeken yaşlı adam sosyal medyayı karıştırdı

Sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede binlerce kişinin beğenisini kazandı.

Videoda kimliği belirsiz bir yaşlı çift eğlence mekanında dans ederken görülüyor.

Yaşlı adam, eşiyle birlikte eğlenirken başka hiçbir şeye dikkat etmiyor ve karısının dansını telefonuyla çekiyor. Bu romantik anlar bir başkası tarafından fark edilerek sosyal medyaya yükleniyor ve kullanıcılar tarafından çok konuşuluyor.

Sosyal medyadan yayılan videoda yaşlı çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyor.

Videonun altına 'Böyle sevilmek' yazan paylaşımcı, yaşlı adamın karısına olan sevgisine dikkat çekiyor.

Yaşlı adamın etrafında neler olduğunu umursamadan karısını izlemesi ve onun dansını kaydetmesi izleyenleri duygulandırıyor.

Sosyal medya kullanıcıları yaşlı adamın davranışını övüyor. Bir kullanıcı yorumlara, "Keşke bana da böyle baksalar" diye yazıyor.

Bir diğer kullanıcı ise, "Böyle yaşlılar sosyal medyada daha çok görmek isterim" diye belirtiyor.

Üçüncü bir kullanıcı da, "Yanında neler oluyor hiç umurunda değil. Sana helal olsun" diye tebrik ediyor.