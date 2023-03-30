Silahlı saldırıda ölen muhtarın vurulma anı kamerada

Olayın ardından polis, arazi anlaşmazlığı nedeniyle şüpheli olarak muhtarın babası Hidayet Şenbayram ve üvey kardeşi Necmettin Şenbayram'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
MUHTARIN VURULMA ANI KAMERADA
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki olayda, Kıbalı Mahallesi Muhtarı Behçet Şenbayram'ın silahlı saldırıya uğradığı anlar, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Muhtar, evine girdiği sırada kendisini takip eden kişilerce sırtından vuruldu.
Yaralı halde merdiven arasında siper alan muhtar, üzerinde taşıdığı silahı çıkartmıştı.
Apartman sakinlerinin durumu bildirmesiyle sağlık ekipleri olay yerine gelmiş ve yaralı muhtar hastaneye kaldırılmıştı.
Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıya ilişkin gözaltına alınan muhtarın babası ve üvey kardeşi tutuklandı.