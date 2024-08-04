1 günlük rapor parası ne kadar 2024?

Sağlık kuruluşları tarafından düzenlenen geçici iş görmezlik raporları, işçinin iş göremeyeceğini ve istirahat etmesi gerektiğini belirtir. Bu raporlar, hastalık, iş kazası, meslek hastalığı veya doğum gibi durumlar nedeniyle verilir. Rapor süresi boyunca işçinin maddi zarar görmemesi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) rapor parası ödemesi yapar. Ödemelerin miktarı, raporun süresine ve işçinin prim ödeme gün sayısına bağlıdır.

RAPOR PARASI NASIL HESAPLANIR?

Bir günlük rapor parası, tedavi türüne göre değişir. Yatarak tedavi gören işçilere günlük kazançlarının yarısı, ayakta tedavi görenlere ise üçte ikisi kadar rapor ücreti ödenir. Örneğin, asgari ücretle çalışan bir işçi için günlük rapor ücreti yatarak tedavide 333,38 TL, ayakta tedavide ise 444,50 TL'dir. Aylık kazancı 30.000 TL olan bir işçinin günlük ücreti 1.000 TL olduğunda, yatarak tedavide günlük rapor ücreti 500 TL, ayakta tedavide ise 667 TL olur.

RAPOR PARASININ ALINMASI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Sosyal Güvenlik Kurumu, rapor parasını genellikle raporun üçüncü gününden itibaren ödemeye başlar. Bir veya iki günlük raporlar için SGK ödeme yapmaz ve iş yeri sahibinin ödeme yapma zorunluluğu bulunmaz; bu ödeme iş yeri sahibinin takdirindedir. Ancak iş kazası nedeniyle alınan raporlarda, Sosyal Güvenlik Kurumu tüm günlerin ödemesini yapar.

Diğer durumlarda, rapor parasının ödenmesi için yerine getirilmesi gereken şartlar şunlardır:

- İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle alınan raporlarda, prim ödeme gün sayısı şartı aranmadan, raporlu olunan her gün için Sosyal Güvenlik Kurumu ödeme yapar.

- Gebelik nedeniyle alınan raporlarda, istirahat süresinin başlamasından önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta priminin ödenmiş olması gerekir.

- Diğer hastalık ve kaza durumlarında, raporun başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta priminin ödenmiş olması gerekir.

RAPOR PARASI İŞÇİNİN HESABINA NE ZAMAN YATIRILIR?

Geçici iş görmezlik raporu, doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu'na veya iş yeri sahibine teslim edilebilir. İş yeri sahibi, raporu beş iş günü içinde sisteme girmek zorundadır. SGK, raporun bildirilmesinden sonra 15 iş günü içinde rapor paralarını öder.