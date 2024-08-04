1 günlük rapor parası ne kadar 2024?

Kaynak: Haber Merkezi
1 günlük rapor parası ne kadar 2024?

İşçilerin sağlık sorunları nedeniyle rapor alması ve bu süre boyunca istirahat etmesi, İş Kanunu tarafından güvence altına alınmıştır. Peki, 1 günlük rapor parası ne kadar oluyor?

Sağlık kuruluşları tarafından düzenlenen geçici iş görmezlik raporları, işçinin iş göremeyeceğini ve istirahat etmesi gerektiğini belirtir. Bu raporlar, hastalık, iş kazası, meslek hastalığı veya doğum gibi durumlar nedeniyle verilir. Rapor süresi boyunca işçinin maddi zarar görmemesi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) rapor parası ödemesi yapar. Ödemelerin miktarı, raporun süresine ve işçinin prim ödeme gün sayısına bağlıdır.

RAPOR PARASI NASIL HESAPLANIR?

Bir günlük rapor parası, tedavi türüne göre değişir. Yatarak tedavi gören işçilere günlük kazançlarının yarısı, ayakta tedavi görenlere ise üçte ikisi kadar rapor ücreti ödenir. Örneğin, asgari ücretle çalışan bir işçi için günlük rapor ücreti yatarak tedavide 333,38 TL, ayakta tedavide ise 444,50 TL'dir. Aylık kazancı 30.000 TL olan bir işçinin günlük ücreti 1.000 TL olduğunda, yatarak tedavide günlük rapor ücreti 500 TL, ayakta tedavide ise 667 TL olur.

RAPOR PARASININ ALINMASI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Sosyal Güvenlik Kurumu, rapor parasını genellikle raporun üçüncü gününden itibaren ödemeye başlar. Bir veya iki günlük raporlar için SGK ödeme yapmaz ve iş yeri sahibinin ödeme yapma zorunluluğu bulunmaz; bu ödeme iş yeri sahibinin takdirindedir. Ancak iş kazası nedeniyle alınan raporlarda, Sosyal Güvenlik Kurumu tüm günlerin ödemesini yapar.
Diğer durumlarda, rapor parasının ödenmesi için yerine getirilmesi gereken şartlar şunlardır:
- İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle alınan raporlarda, prim ödeme gün sayısı şartı aranmadan, raporlu olunan her gün için Sosyal Güvenlik Kurumu ödeme yapar.

- Gebelik nedeniyle alınan raporlarda, istirahat süresinin başlamasından önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta priminin ödenmiş olması gerekir.
- Diğer hastalık ve kaza durumlarında, raporun başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta priminin ödenmiş olması gerekir.

RAPOR PARASI İŞÇİNİN HESABINA NE ZAMAN YATIRILIR?

Geçici iş görmezlik raporu, doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu'na veya iş yeri sahibine teslim edilebilir. İş yeri sahibi, raporu beş iş günü içinde sisteme girmek zorundadır. SGK, raporun bildirilmesinden sonra 15 iş günü içinde rapor paralarını öder.

İlgili Haberler
Motosiklet, önce otomobile sonra demir korkuluklara çarptı: 1 ağır yaralı
Motosiklet, önce otomobile sonra demir korkuluklara çarptı: 1 ağır yaralı
2 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? Konut kredisinde oranlar baştan aşağı yenilendi
Altın piyasasında çifte rekor. Uzmanı bir anda olacak diyerek uyardı
Tuna Kaya'dan 60 gün uyarısı. Satanın uykuları kaçacak
Hatice Kolçak: Ne altın ne dolar ne de borsa. Hepsini ezip geçecek
Son Haberler
Motosiklet, önce otomobile sonra demir korkuluklara çarptı: 1 ağır yaralı Yerel Haberler
Motosiklet, önce otomobile sonra demir korkuluklara çarptı: 1 ağır yaralı
Alkollü sürücüden gazeteciye eleştiri: “Alkollü araç kullanmaktan haber mi olur?” Yerel Haberler
Alkollü sürücüden gazeteciye eleştiri: “Alkollü araç kullanmaktan haber mi olur?”
MTA yeni raporu yayımladı: Bölgede 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir Gündem
MTA yeni raporu yayımladı: Bölgede 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir
Bursa'da Perseid Meteor Yağmuru! İzlemek için 20 bin kişi katıldı Gündem
Bursa'da Perseid Meteor Yağmuru! İzlemek için 20 bin kişi katıldı
Çok satılan çay markasında kanserojen madde bulundu. Acil olarak toplatılıyor Ekonomi
Çok satılan çay markasında kanserojen madde bulundu. Acil olarak toplatılıyor
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunları için yeni düzenleme Gündem
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunları için yeni düzenleme