Belediyeden kişiye özel asfalt çalışması. Kim bu torpilli abi?

Meşrutiyet Köyü'nde geçtiğimiz hafta sonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi bakım onarım çalışması yaptı. Asılan tabelada işin adına asfalt yama çalışması dendi. Belediye 2 villanın çevresini tamamen asfaltladı. Asfaltlama çalışmasında 2 kamyon, 2 grayder ve 1 silindir görev yaptı. Çalışmalara kadar 10 işçi katıldı.

Yolların çukur içinde olduğunu söyleyen vatandaşlar "Araçlar bile çukurdan yolda ilerleyemez durumda. Yollar köstebek tarlasından farksız." ifadelerini kullandı.

İBB'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Yeniçağ'a açıklama yapan İBB yetkilileri "Bu kişiye özel bir durum değil. Kot farkından dolayı yolun uyumu yapılmış. Şöyle ki, Meşrutiyet Mahallesi Muhtarlığı'nın başkanlığımıza talebi üzerine Oğuzhan Caddesi üzerinde asfalt kaplama çalışması planlanarak çalışılmaya başlanmıştır. Söz konusu yerde muhtarlığın ve vatandaşların talebi üzerine gerekli inceleme yapılmıştır. Meşrutiyet Mahallesi, Oğuzhan Caddesi üzerinde bulunan evlerin caddeye cepheli olması, yol platform genişliğinin 1/1000 Uygulama İmar Planlarında 12 m olması nedeniyle ve yol asfaltının korunabilmesi için vatandaşların kamusal alandaki yol bağlantı talepleri uygun görülerek diğer kısımlarda olduğu gibi çalışma yapılmıştır" ifadelerini kullandı.