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Üniversite değil akraba kulübü. Liyakat bunun neresinde?

Karabüklü gazeteci Atilla Karaarslan, Karabük Üniversitesindeki akraba ağını deşifre etti. Karaarslan’ın “aysberg örneği” verdiği akraba ağına göre, başta rektör olmak üzere dekanlardan sekreterlere kadar üniversite personeli, okulu akrabalarıyla doldurmuş.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 16:14
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Üniversite değil akraba kulübü

Üniversite değil akraba kulübü. Liyakat bunun neresinde?
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Yeniçağ’a konuşan Karaarslan yaklaşık 10 günlük bir araştırma sonucu bu listeye ulaştığını kaydetti.

Kendi web sitesi “atillakaraarslan.com’da” yer alan “Karabük Üniversitesi Özel Ağ” başlıklı yazısında, Karaarslan, “Karabük Üniversitesi ile ilgili hemen hemen her gün şikâyet geliyor. Yapılan yanlışlıkları, haksızlıkları gazetelerde, internet haber sitelerinde okumuş, televizyonlarda izlemişsinizdir.” satırlarına yer verdi.

ÖĞRENCİLER MUTSUZ, ŞEHİR TEDİRGİN
Karabük Üniversitesinin, akademisyen ve personel alımlarına gelen şikayetlere “akraba bağı” da eklendiğinin altını çizen Karaarslan, “Çalışan falancanın eşi, oğlu, kızı, kardeşi, ağabeyi, amcası, teyzesi, kuzeni derken filancanın ‘emekli’ eşi ve ‘şoförü’ de işe alınmış…” dedi.

Üniversite çalışanı ve öğrencilerinin huzursuz ve mutsuz, Karabüklülerin de tedirgin olduğunu yazan Karaarslan, durumdan üniversite yönetimi, AKP il yöneticileri ile milletvekillerinin de rahatsız olduğunu köşesine taşıdı.

“BU KADAR ‘EŞ, DOST, AKRABA’ OLUR MU”
Karaarslan’ın yazısının geri kalan kısmı ise şöyle:

Yaptığım araştırmada ortaya çıkan “akraba ağı” hakkındaki bilgilerin, kamuoyunun da öğrenmesi gerektiği kararına vardım. İnsanlar duyduklarının yüzde 10’unu Okuduklarının yüzde 20’sini Gördüklerinin yüzde 80’ini hatırlıyor. O nedenle bu görseli özellikle hazırladım. Bu gördüğünüz benim kişisel çabalarımla öğrenebildiklerim. “Aysberg” örneği. Kim bilir daha neler var neler… Hadi 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi, hadi 15 kişi, 20 kişi akraba diyelim. Olur da bu kadar ‘eş, dost, akraba’ olur mu? Bu aşamadan sonra benim bir söz söylememe, bir yorum yapmama gerek var mı? Artık bundan sonra kimin ne yapması gerekiyor?

İşte o "ağ"


yenicaggazetesi.com.tr

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