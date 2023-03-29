AKP'li Başkan Bakanın karşısında torpil yapamamaktan yakındı

AKP'nin Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar katıldığı bir etkinlikte söylediği sözlerle gündem oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da davetliler arasında bulunduğu etkinlikte Bayraktar 'torpil yapamamak'tan yakındı.

Bayraktar torpil konusunda inisiyatif verilmemesinden dert yanarak “İş bulamadığımız için maalesef gençler AK Parti’den uzaklaşıyor” dedi.

Bayraktar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Bölge hastanesi yapılıyor sayın bakanım Kepez’imizde. Şehir hastanesini gören duyan her gün bizim kapımıza geliyor, arıyor ‘Bizi işe katın’ diyorlar. Bizim hiç inisiyatifimiz yok. Gerçekten artık teşkilatlarımız hiçbirini işe katamıyor. Bu da gençlerin de AK Parti’den uzaklaşmasına neden oluyor. Şunu istemiyoruz tabii ki elbette ki liyakat olsun.

Elbette ki kura olsun, elbette ki KPSS olsun. Ama en azından bir mülakattan olsun. O zaman biz de teşkilat olarak o mülakatta en azından düzgün insanları, liyakatli insanları…”