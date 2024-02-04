Şili'de çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi

Kaynak: AA
Şili'de çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi
Şili'de meydana gelen orman yangınlarında kayıp sayısı artmaya devam ediyor. Son açıklamalara göre hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi

Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi. Şilili yetkililerin açıklamasına göre, kıyı kentleri Valparaiso ve Vina del Mar'ın birçok bölgesinde çok sayıda yangın meydana geldi.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, sosyal medya hesabı X'teki açıklamasında, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini belirterek, "Yangınlara müdahale etmesi için tüm ekiplerimizi ülkenin orta ve güney kesimlerine yönlendirdik." ifadesini kullanmıştı.

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