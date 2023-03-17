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Silifke'yi dolu vurdu

Mersin'in Silifke ilçesi yağan dolu ile beyaza bürünürken, sürücüler zor anlar yaşadı. Meyve ağaçları da dolu yağışı nedeniyle zarar gördü.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 17:36
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Silifke'yi dolu vurdu

Silifke'yi dolu vurdu
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İHA'nın haberine göre, Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu Mersin'de yer yer yağış  etkili oluyor. 

Şehir genelinde etkili olan yağış, Silifke ilçesinde dolu olarak kendini gösterdi. Dolu yağışına yolda yakalanan sürücüler zor anlar yaşarken, yayalar da üstü kapalı alanlara sığındı. 

Bazı sürücüler araçlarını kartonlarla örterek doludan korudu. Özellikle Yeşilovacık, Işıklı ve Akdere mahallelerinde etkili olan dolu yağışının bazı meyve ağaçlarına zarar verdiği öğrenildi. Dolu yağışı kısa sürede çevreyi de beyaza bürüdü.

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