Suç örgütü operasyonundan siyasiler çıktı. Sır örgüt deşifre oldu

YENİÇAĞ ÖZEL HABER / GAMZE DAĞ

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinesinde 50 ilde 18 mafya tipi organize Suç Örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 55 suç grubuna yönelik Silindir operasyonu düzenlendi.

Silindir operasyonunun Kahramanmaraş ayağında aralarında polis memurları, avukatlar, belediye daire başkanı, çeşitli pozisyondaki görevliler, SGK çalışanları, infaz koruma memurları, muhtarlar ve iş insanları olan toplamda 101 sanık hakkında silahlı örgüt üyesi olmak suçuyla işlem yapıldığı bilgisine Yeniçağ ulaştı. Şüpheliler 3 gün gözaltı süresinin ardından adliyeye sevk edildi.

BAZI SİYASİLER VE HUKUKİ MAKAMLARCA KORUNUYORLAR İDDİASI

Yeniçağ’ın eski bir bürokrattan edindiği bilgilere göre; ifadesi alınan şüpheliler, beyanlarında birçok devlet görevlisinin, Şahinler örgütünü koruduğu iddia edilen ilçe belediye yöneticisinin ve örgüt yöneticilerinin belediyeyi ve diğer kurumları kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını öne sürdü. Söz konusu belediye yetkililerinin ise tüm kanun dışı işlemlerini Şahinler örgütü aracılığıyla mevcut baskı, tehdit ve cebir eylemlerinden de yararlanarak yaptırdığı iddia edildi.

Şahinler örgütünün liderleri Mesut Şahinkanat ve Memiş Şahinkanat hakkında 3 yıl önce de Kahramanmaraş KOM şubesince gözaltı yapılmıştı. Belediye çalışanlarının da adının karıştığı operasyonun bazı belediye başkanları ve bazı siyasilerin baskısı ile o dönem görev yapan bir Cumhuriyet Başsavcısı tarafından örtbas edildiği, soruşturma dosyasına gizlilik kararı geldiği ve dosyanın üzerine gidilmediği öne sürüldü.

“ÖRGÜT ÜYELERİ HAKKINDA DAHA ÖNCE YAPILAN SUÇ DUYURULARI İŞLEME KONULMADI”

Mesut Şahinkanat’ın Kahramanmaraş’ta bulunan büyük bir eğlence merkezinin işletmecisi olduğu ve bu işletmenin belediyeye ait bir alanda açıldığı öğrenildi.

Mesut ve Memiş Şahinkanat hakkında adam öldürmeye azmettirme, silahlı çete kurma, tehdit, gasp vb. suçlamaları ile Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaatın yapıldığı ancak adliye tarafından tüm suç duyurularına olumsuz cevap verildiği iddia edildi.

Şahinkanat kardeşler, yukarıda belirtilen suçların yanı sıra silahla suikaste azmettirme ve ihalelere fesat karıştırdıkları iddia edilmişti. Ancak haklarında yapılan bu suç duyurularının işleme konulmaksızın veya kovuşturma yapılmasına yer olmadığı kararları ile kapatıldığı öne sürüldü.

MHP GÖKSUN İLÇE BAŞKANINDAN DESTEK MESAJI

MHP Göksun İlçe Başkanı Fatih Üstün, suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Mesut Şahinkanat’a sosyal medya hesabından destek mesajı paylaştı. Üstün, Facebook kapak fotoğrafına Şahinkanat'a ile olan fotoğrafını ekledi.

Üstün, paylaşımı yaptıktan saatler sonra hem paylaşımını sildi hem de kapak fotoğrafını değiştirdi.

SİLİNDİR OPERASYONU NEDİR

Baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemleri kullanarak haksız çıkar sağladığı belirlenen 18 mafya tipi organize Suç Örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 55 suç grubuna yönelik “Silindir” adı verilen operasyon düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinesinde 50 ilde eşzamanlı başlatılan operasyonlarda haklarında yakalama kararı olan 502 şüpheliden 400’ü gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ’TA SİLİNDİR OPERASYONU

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen Silindir Operasyonu kapsamında çalışma başlattı.

Silindir operasyonu kapsamında Kahramanmaraş’ta gözaltına alınan 77 şüpheliden 44’ü adliyeye sevk edildi.

Bu aşamaya kadar aralarında Mesut ve Memiş Şahinkanat’ın da bulunduğu birçok örgüt yöneticisi ve üyesi tutuklanıp, halen adli işlem devam etmektedir.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 yıllık fiziki takip yaptı. Yapılan çalışma sonrasında 102 adres tespit edilerek 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun yönettiği operasyonda, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Örgüt Faaliyetleri Çerçevesinde Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs, Nitelikli Yağma, Tefecilik, İhaleye Fesat Karıştırma, Nitelikli Dolandırıcılık, Tehdit, Hakaret, Kasten Yaralama, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Kullanmak için Uyarıcı veya Uyuşturucu bulundurma suçlarını işleyen 77 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan operasyonlarda, 36 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 512 adet tabanca fişeği, 12 adet ruhsatsız av tüfeği, tüfeklere ait 168 adet fişek, 6 adet değişik ebatlarda bıçak, 4 adet kılıç, 1 adet hassas terazi, 42 adet sentetik ecza hapı, 1 adet uyuşturucu hap, bin 19 gram esrar maddesi, 13,45 gram metamfetamin ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonlar çerçevesinde 110 mağdur ve 80 tanığın dinlenildiği öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞCUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN BASIN AÇIKLAMASI

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuya dair basın açıklaması yapıldı:

Kahramanmaraş ilinde ve ilçelerinde silahlı örgüt kurarak örgüt üyeleri aracılığıyla silahla kasten yaralama, silahla tehdit, yağma, uyuşturucu madde ticareti, tefecilik gibi suçların işlendiğine dair bilgi alınması ve delil elde edilmesi üzerine Cumhuriyet başsavcılığımız tarafından söz konusu eylemleri gerçekleştiren şüpheliler hakkında derhal soruşturma başlatılmıştır.

Bu soruşturma kapsamında toplam 101 şüpheli hakkında soruşturma yürütülmüştür.

Cumhuriyet başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerin, silahlı örgüt kurma / yönetme / üye olma/ örgüte yardım etme, bu silahlı örgüt faaliyeti kapsamında kasten yaralama, silahla tehdit, öldürmeye teşebbüs, yağma, sahtecilik, ruhsatsız silah bulundurma, mala zarar verme, soruşturmanın gizliliğinin ihlali, ihaleye fesat karıştırma, suç gelirlerini aklama, suç üstlenme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarına dair 43 ayrı olay gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra şüphelilerin, silahlı örgüt faaliyeti kapsamında 27 ayrı tefecilik suçu ile 10 ayrı uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu maddenin kullanılmasının kolaylaştırılması suçlarını işledikleri tespit edilmiştir.

Ayrıca bu silahlı örgüt üyelerinden bazılarının yağma eylemi kapsamında tehdit yoluyla; kendi aralarında “bedelcilik, tahsilatçılık, çökme” olarak adlandırdıkları yöntemlerle gayri meşru biçimde alacak tahsili yaptıkları tespit edilmiş, bu kapsamda kendilerinden yardım isteyen bazı mağdurların iş yerlerinden hisse almaya çalıştıkları, bazı mağdurların kumar oynatılıp borçlandırılarak iş yerlerini ele geçirdikleri, bazı kamu kurumu ihalelerine fesat karıştırdıkları, örgütü finanse etmek amacıyla tefecilik ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilmiştir.

Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasına müteakip 06/12/2022 tarihinde sabah saatlerinde şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve iş yerlerinde arama, el koyma ve gözaltı işlemi icra edilmiş, yapılan aramalarda çok sayıda tabanca, fişek, kurusıkı silah, tüfek, bıçak, uyuşturucu madde ele geçirilmiş ve 70 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma işlemleri halen yürütülmekte olup, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları ise devam ettirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı