﻿Silivri Tapu Müdürlüğü'nde 79 gözaltı

İHA'nın haberine göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçedeki tapu müdürlüğünde işlemlerin yapılması ve hızlandırılması karşılığında rüşvet alınıp verildiği iddiası üzerine yürütülen soruşturma çerçevesinde geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında 25 Nisan 2022 ve 28 Ağustos 2022 tarihleri arasında Silivri Tapu Müdürlüğü’nde görev yapan ve “işlemleri öne alarak ve usulsüz işlem tesis ederek rüşvet yoluyla maddi menfaat temin eden personelin de bulunduğu 93 şüpheli belirlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında bu sabah İstanbul merkezli Edirne ve Konya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapı operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 93 şüphelinin 79’u gözaltına alındı. Yakalanan rüşvetçiler, sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi.

Polis, adreslerde bulunamayan firari durumdaki 14 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.