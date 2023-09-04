'Silivri'de başkanlar koğuşu yapacaklar'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak gündeme dair açıklamalarda bulunurken yeni yasayla ilgili sözleri gündem oldu.

'Silivri'de başkanlar koğuşu yapacaklar'

Sosyal medyada yazılan yorumların kulüplere zarar verdiğini söyleyen Murat Sancak, "Belhanda, Konferans Ligi'nde penaltı kaçırdı. Aslında güzel penaltı attı, iç direkten kalecinin arkasından çıktı. 118'de golü atsa kahraman ilan edilmişti. Taraftar sabırsız. Bir futbolcuyu göndermek istesen bile, taraftar tepki gösterince gönderemiyorsun. Kulüpler o tepkileri görüyor. Taraftarlar sabırsız olmalı. Onların gördüklerini başkan, yönetim, hoca görmüyor mu? Bu bir süreçtir, herkesi gönderemezsin. 3 yıllık sözleşmesi olan oyuncuya 'Haydi git' dediğin zaman, 3 yıllık parayı istiyor. Hoca bunu görüyorsa, o herhalde ona göre tedbiri alır, almaz diye bir şey yok. Almazsa, başkan hocaya söyler ve çıkış yolu bulur. Bir futbolcuyu değersizleştirirsen para verip göndermek zorunda kalırsın. Değersizleştirmezsen para alır gönderirsin. Maalesef sosyal medyadaki klavye delikanlıları bunları yapıyor. Kulüplerine zarar veriyorlar, farkında değiller. Sırf yazmak için yazıyor. Biri bir şey yazıyor, peşinden 500 kişi yazıyor." dedi.

Taraftarların sevinçleri ve üzüntüler çok abarttığını söyleyen Murat Sancak, "Kluivert'i sevenler, eleştirenler var. Kimseyi memnun edemezsin. Bunlar doğal ve normal. Eleştiri yaparken kulübe ne kadar zarar veriyor, buna bakmak lazım. Eleştiride problem yok, sevinci de abartmamak lazım. Bir maçla göklere çıkarıyoruz, bir maçla yerin dibine sokuyoruz. Dengede tutmak lazım. Kolay değil. Bir futbolcuyu ikna etmek, uygun fiyata getirmek kolay değil. Parayı versen gelir. 50 milyon euro versen Sergio Ramos Beşiktaş'taydı. Ben 1 milyona getirmeye çalışıyorum, 2 milyon versen hemen gelir." ifadelerini kullandı.

Sancak sözlerine şöyle devam etti:
"Yeni çıkan yasadan sonra bütçe denklemesi, fazla harcamalar bilmemne... Silivri'de başkanlar koğuşu yapacaklar. Bu işin sonucu bu. Ya parayı ödeyecek ya da parası yoksa koğuşa gidecek."



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