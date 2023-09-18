Silivri'de fabrika yangını. Kara dumanlar gökyüzünü kapladı

Silivri Alipaşa Mahallesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

KAYNAK: İHA
Silivri'de fabrika yangını. Kara dumanlar gökyüzünü kapladı

Silivri'de yol kenarındaki otlarda başlayan yangın fabrikaya sıçradı.

Alipaşa Mahallesi'nde plastik depolarının yanmasıyla büyüyen yangın nedeniyle çalışan işçiler boşaltıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ve emniyet ekipleri yangın alanında çevre güvenliğini sağladı.

Olay yerine gelen Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, "Ali Paşa Mahallemizde plastik üreten bir fabrikamız ve hemen arkasında bir başka plastik fabrikasının çevresinde tarlada yangın çıktı. Yangın plastik deposuna sıçramış durumda. Şu anda itfaiyemiz, emniyetimiz, jandarmamız yangına müdahale ediyor. 8 ilçemizden takviye itfaiye ekipleri, elimizdeki tüm imkanlarla müdahale ediyoruz. Sevindirici tarafı herhangi bir can kaybı ve yaralımız yok. Kısa süre içerisinde inşallah yangını söndüreceğiz" açıklamasını yaptı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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