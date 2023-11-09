Silivri'de villanın çatısı alev alev yandı

Silivri’de site içerisinde bulunan bir villanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

KAYNAK: DHA
Silivri'de villanın çatısı alev alev yandı

Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadı.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Mimarsinan Mahallesi, Pelikan Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi. 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yangın büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni, yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.

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