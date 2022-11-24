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Silvan’da göçer çadırı yandı: 55 koyun öldü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde göçerlerin bulunduğu çadırda çıkan yangının koyun sürüsünün bulunduğu çadıra sıçramasıyla 55 koyun öldü. Yangında yaklaşık 100 bin TL de yanarak kül oldu

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 22:32
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Silvan’da göçer çadırı yandı: 55 koyun öldü

Silvan’da göçer çadırı yandı: 55 koyun öldü
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Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Başdeğirmen Mahallesi’nde göçerlerin bulunduğu çadırda meydana geldi. Nevzat Saygı'ya ait çadırda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek, koyunların bulunduğu çadıra sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 55 koyun ölürken, 100 bin TL de yanarak kül oldu. (DHA)

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