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Var mısın yok musun? yarışmasından 10 lira kazanmıştı. Şimdi paraya para demiyor

Acun Ilıcalı'nın sunduğu "Var Mısın Yok Musun?" yarışmasıyla ünlenen Mevlüt Acaroğlu, yarışmadan 10 TL ile ayrılmıştı. Büyük hayal kırıklığı yaşayan Mevlüt şimdi paraya para demiyor.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 15:41
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Şimdi paraya para demiyor. Var mısın yok musun ? yarışmasından 10 lira kazanmıştı.

Var mısın yok musun? yarışmasından 10 lira kazanmıştı. Şimdi paraya para demiyor
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Bir döneme damga vuran Var Mısın Yok Musun programında ünlenen Mevlüt Acaroğlu yarışmaya damga vuran isimlerden bir tanesiydi.

Uzun bir süre yarışmada kalan Mevlüt Acaroğlu, şansı yaver gitmeyince 10 TL kazanarak programdan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Annesi Naciye Acaroğlu ile birlikte çeşitli reklam filmlerinde rol alan Mevlüt Acaroğlu daha  sonra emlak sektörüne girdi.

Evlenen ve bir çocuğu olan Acaroğlu emlak danışmanlığı yapıyor. 39 yaşındaki Mevlüt Acaroğlu sosyal medya hesabından sıkça fotoğraf paylaşıyor.

Acaroğlu'nun takipçileri paylaşımlarına "Paraya para demiyor", "Kral", "Mutluluklar", "Bana da sponsor olur musun" yorumlarında bulunuyorlar.

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