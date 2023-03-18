Var mısın yok musun? yarışmasından 10 lira kazanmıştı. Şimdi paraya para demiyor

Bir döneme damga vuran Var Mısın Yok Musun programında ünlenen Mevlüt Acaroğlu yarışmaya damga vuran isimlerden bir tanesiydi.

Uzun bir süre yarışmada kalan Mevlüt Acaroğlu, şansı yaver gitmeyince 10 TL kazanarak programdan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Annesi Naciye Acaroğlu ile birlikte çeşitli reklam filmlerinde rol alan Mevlüt Acaroğlu daha sonra emlak sektörüne girdi.

Evlenen ve bir çocuğu olan Acaroğlu emlak danışmanlığı yapıyor. 39 yaşındaki Mevlüt Acaroğlu sosyal medya hesabından sıkça fotoğraf paylaşıyor.

Acaroğlu'nun takipçileri paylaşımlarına "Paraya para demiyor", "Kral", "Mutluluklar", "Bana da sponsor olur musun" yorumlarında bulunuyorlar.