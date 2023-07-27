Simge Sağın sahnede gözyaşlarına boğuldu

Icardi ile 'Aşkın Olayım' şarkısını söylemesiyle gündem olan Simge Sağın'ın İzmir konserinde elektrikler kesildi. Seyircilerin telefon ışıklarını açıp bir ağızdan şarkıyı söylemesi ünlü şarkıcıyı ağlattı.

Simge Sağın sahnede gözyaşlarına boğuldu

Son günlerde 'Aşkın Olayım' şarkısıyla çok konuşulan Simge Sağın, bu yıl konserden konsere koşmaya devam ediyor. Güzel şarkıcı Simge Sağın son sahnesinde inanılmaz anlar yaşadı.

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Simge'nin İzmir konserinin ortasında bir anda elektrikler gitti.
Cep telefonlarını fener gibi kullanan Simge hayranları hep bir ağızdan Aşkın Olayım şarkısını söylemeye başladı.

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Şarkıcı o anlarda çok etkilendi ve bir anda hıçkırarak ağlamaya başladı. O anlar "Bu nasıl sevgi be" yorumlarıyla sosyal medyayı da salladı.

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Simge geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında Icardi ile sahaya çıkmasıyla gündem olmuştu.

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