Simge Sağın Mauro Icardi'yi kilometrelerce uzakta konser verirken bile unutmadı

Denizli'nin Tavas ilçesinde konser veren Simge Sağın, Galatasaray ile sözleşme imzalayan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'yi unutmadı. Koyu Beşiktaşlı olan Sağın, "Müzik birleştiricidir" ifadelerini kullanarak Mauro Icardi'ye "Hoş geldin" diye seslendi

Simge Sağın Mauro Icardi'yi kilometrelerce uzakta konser verirken bile unutmadı

Editör: Osmancan EROK

Mauro Icardi, kendisini 3 yıl boyunca Galatasaray'a bağlayan imzayı dün akşam düzenlenen törenle attı. Icardi ile Galatasaray'ın diğer yeni transferleri, stadyumdaki 30 bin kişi eşliğinde kutlandı.

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Her fırsatta Mauro Icardi'ye hayranlığını dile getiren koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Simge, imza töreninin düzenlendiği saatlerde 620 kilometre uzaklıkta ünlü futbolcunun transferini sahneden kutladı.

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Galatasaraylı taraftarlar; stadyumda, Simge ise konser verdiği Denizli'nin Tavas ilçesindeki konserinde , Mauro Icardi'ye "Hoş geldin" sözleriyle seslendikten 'Aşkın Olayım' şarkısını Icardi için seslendirdi.

"MÜZİK BİRLEŞTİRİCİDİR"

Simge, "Koyu bir Beşiktaşlıyım ama Mauro Icardi ve Galatasaray’ın da kalbimde yeri ayrı. Tribünlerde sadece 'Aşkın Olayım'ı değil, 'Öpücem'i de duyuyorum. Ne mutlu bana. Müzik birleştiricidir, hepimizi bir araya getirir. Şarkılar şifadır, mutluluktur" sözleriyle de ayrıca mesaj verdi.

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