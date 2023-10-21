Simge Sağın çocukların gözlerindeki korkuyu paylaştı

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar şiddetini her geçen gün artırırken, bölgeden gelen ölüm haberleri de gelişmeleri takip edenleri derinden üzüyor.

Uluslararası haber ajanslarına bölgeden düşen fotoğraflar yaşanan dramı bütün çıplaklığıyla ortaya koyarken, şarkıcı Simge Sağın da hesabından yaptığı bir paylaşımla çocukların göründüğü bir kare paylaştı ve altına da çarpıcı bir yorumda bulundu.

Gökyüzüne bakarak başlarına ne geleceği konusundaki korkuları yüzlerinden okunan çocukların fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Sağın, bu anlamlı ve duygusal kareye şu notu düştü:

"Bu görüntüyü hazmetmek zamanla bile geçmeyecek. Çocuklar dünyanın en masumları bu dini, Allah'ı olan insanların yapabileceği bir şey değil. Ölen masum insanlara çocuklara Allahtan rahmet diliyorum"