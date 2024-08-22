Simit satan emekçinin gününü notla güzelleştirdi: 'Kimse söylememiş olabilir ama...'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Simit satan emekçinin gününü notla güzelleştirdi: 'Kimse söylememiş olabilir ama...'

Furkan Ünal isimli yayıncı, "Bir notunuz var" diyerek simit satan bir emekçiye verdiği anlamlı notla duygulu anlar yaşattı. Emekçinin mutluluğu, izleyenleri de derinden etkiledi.

Yayıncı Furkan Ünal, son olarak, sokakta simit satan bir emekçiye verdiği notla dikkat çekti. Ünal, "Bu notun bugün size ulaşması gerekiyormuş" diyerek emekçiye küçük bir kağıt uzattı. Kağıtta yazan "Son zamanlarda kimse söylememiş olabilir ama elinden geleni yapıyorsun" cümlesi, simitçinin yüzünü güldürdü.

Bu küçük ama anlamlı jest, simit satıcısının yoğun bir gün içinde belki de en çok ihtiyaç duyduğu anlardan birini yaşamasına vesile oldu. Notu okuyan emekçinin yüzünde beliren sevinç, mahcubiyet Furkan Ünal'ın kamerasına yansıdı ve bu özel anlar, sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılandı.

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