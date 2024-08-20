Düğün yolunda feci kaza: Aileden geriye düğün davetiyesindeki isimler kaldı

Kaynak: İHA
Düğün yolunda feci kaza: Aileden geriye düğün davetiyesindeki isimler kaldı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kızlarının düğününe gitmekte olan İba ailesi, Batman-Kozluk karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Mardin’in Nusaybin ilçesine kızlarının düğününe gitmek üzere yola çıkan İba ailesi, Batman-Kozluk karayolu Devecik mevkiinde meydana gelen trajik bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Medeni İba’nın (58) kullandığı pikap ile Mehmet Şirin A. (45) idaresindeki tır, yolun tek şeride düştüğü bir noktada kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Medeni İba, eşi Remziye İba (58), 18 yaşındaki kızları Neslihan İba ve bir yakınları olan Mensure Güler’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tır sürücüsü Mehmet Şirin A. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın şoku tüm bölgeyi sararken, ailenin düğüne gitmekte olduğu gerçeği olayın acısını daha da derinleştirdi. Kazada hayatını kaybeden Medeni ve Remziye İba’dan geriye, kızlarının düğün davetiyesindeki isimleri kaldı.

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