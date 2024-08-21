Minik köpeğin sevimli dansı izleyenleri güldürdü

Sosyal medyada son günlerde viral olan bir video, izleyenlerin yüzünde gülümseme bırakıyor. Videoda, sahibiyle birlikte araçta yolculuk yapan bir köpeğin, çalan müziğin ritmine ayak uydurarak dans ettiği anlar yer alıyor. Köpeğin bu eğlenceli ve bir o kadar da komik dans performansı, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Videoda, köpeğin başını sallayarak ve patilerini oynatarak müziğe uyum sağladığı görülüyor. Sahibi de bu keyifli anlara eşlik ederken, ikilinin neşesi herkese bulaşıyor.