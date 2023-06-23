Simpsonlar ele aldıkları konuların daha sonra yaşanmasıyla Atlas Okyanusu Titanik enkazında kaybolan denizaltının arasında bir bağlantı olup olmadığı gündeme geldi. Peki, Simpsonlar'ın 2023 kehanetleri nedir? Simpsonlar 2023 için hangi kehanetlerde bulundu?

Tutan kehanetleriyle milyonları şaşkına çeviren animasyon dizisi Simpsonlar dünya gündemindeki yerini koruyor. 34 yıldır izleyiciyi ekranlara bağlayan Simpsonlar ele aldıkları konuların daha sonra gerçeğe dönüşmesi büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. Dizinin, okyanusun dibindeki Titanik enkazına turist götürürken kaybolan denizaltını da bildiği iddia edildi. Titanik enkazına dalış yaptığı sırada geçtiğimiz pazar günü Atlas Okyanusu’nda kaybolan denizaltıyı arama çalışmalarından kötü haber gelmiş ve ABD Sahil Güvenliği, denizaltındaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Buz dağına çarparak batması sonucu 1514 kişinin öldüğü Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltılardan biri, Atlas Okyanusu'nda kayboldu. ABD Sahil Güvenliği, denizaltıda 5 kişinin olduğunu duyurdu.

Küçük denizaltılar, genellikle turistlere, Titanik'in kalıntılarını göstermek için dalma deneyimi sunarken, bunun için turistler on binlerce dolar ödüyor. ABD merkezli "OceanGate Expeditions" isimli firmaya ait denizaltı ile Titanik deneyimi yaşamak isteyenler ise koltuk başına 250 bin dolar veriyor.

SİMPSONLAR'IN 2023 KEHANETLERİ NEDİR?

Trajik durum son günlerde dünya çapında milyonlarca insanı şok ederken, 1989 yılında hayatını başlayan The Simpsons (Simpsonlar) dizisinin bir bölümü akıllara geldi. Bazı Simpsons hayranları, 2006'da yayınlanan bir bölümde kayıp Titan olayına ürkütücü derecede benzer bir hikayeyi hatırladılar.

Söz konusu bölümde; aile reisi Homer Simpson, biyolojik babası Mason Fairbanks olduğuna inandığı bir adam tarafından bir maceraya atılıyor.

Fairbanks, Homer'ı gemisine çıkarır ve ona batık geminin kayıp zümrüt hazinesi olan "Piso Mojado" dan bahseder. Mason ve Homer sonunda hazineyi bulmak için bireysel denizaltılarla okyanusun derinliklerine gitmeye karar verdiler. Ancak ikili ayrılınca ortalık karışır.

Homer bir mercanın içinde sıkışıp kalır ve damarındaki oksijen azaldıkça bilincini kaybetmeye başlar. Simpsons'ın babası sonunda üç gün sonra bir hastanede uyanır ve çetin sınavdan sağ kurtulur.

34 sezondur yayınlanan Simpsonlar (The Simpsons) senaryosundaki bazı olayların gerçeğe dönüşmesi ile izleyenleri şaşkına çeviriyor. Otuz yılı aşkın bir süredir dizi; ailenin babası Homer, annesi Marge, çocukalrı Bart, Lisa ve Maggie'yi konu alıyor.

Dizinin önceki bölümlerinde Donald Trump'ın ABD başkanı olması, sonrasında yeniden aday olması gibi konular işlenmiş ve gerçek olmuştu.

Öngörüleri sayesinde adeta bir fenomene dönüşen Simpsonlar için İngiltere merkezli bir bahis ve şans oyunu sitesi, Simpsonlar'ın her bölümünü izleyene 7 bin dolar (yaklaşık 65 bin TL) teklif etti. Simpsonlar'ın 2023 yılı için yaptığı kehanetleri derleyen bir TikTok videosu, enflasyondan nükleer savaşa kadar dizinin kehanetlerini sıraladı.

Simpsonlar'a göre 2023'te ABD ve Çin arasında bir nükleer savaş meydana gelebilir. Dizinin bir bölümünde haber spikeri "Amerika ve Çin'in savaş ilan ettiğini büyük bir üzüntüyle bildiririm. Büyük bir nükleer saldırının bir saat içinde kıyılarımıza ulaşması bekleniyor" dediği duyuluyor.

2008'de The Simpsons, Homer'ın ABD genel seçimlerinde Barack Obama'ya oy vermeye çalıştığını gösterdi, durum değişti. Dört yıl sonra, Pennsylvania'daki bir oylama makinesi, insanların Barack Obama'ya verdiği oyları Cumhuriyetçi rakibi Mitt Romney'e çevirmeye devam ettikten sonra kaldırılmak zorunda kaldı.

2000 yılındaki 'Bart to the Future' bölümünde, Donald Trump ABD başkanı oluyordu. Aynı bölümde Lisa'nın başkan olması yer alıyor.

Oval Ofis'te konuşan Lisa'nın "Bildiğiniz gibi, Başkan Trump'tan oldukça büyük bir bütçe sıkıntısı miras aldık" dediği duyuluyor. 2017'de Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı oldu.

Simpsonlar, 1993 tarihli bir bölümde Siegfried & Roy'un parodisini yapıldı. Bölüm sırasında ikili, bir kumarhanede performans sergilerken eğitimli bir beyaz kaplan tarafından acımasızca parçalanıyor. 2003 yılında, Siegfried ve Roy'dan Roy Horn, beyaz kaplanlarından biri tarafından canlı bir performans sırasında saldırıya uğradı. Roy hayattaydı ancak ağır yaralandı.