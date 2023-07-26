Simpsonslar'dan bu defa büyük tsunami kehaneti. Her kehanetleri tuttu. Herkes en yakınları ile vedalaşsın

Bazı yaşanacak olayları önceden tahmin etmesiyle dünya çapında ses getiren ünlü çizgi dizi The Simpsons, bu kez, yakın zamanda küresel bir tsunami olacağının sinyalini verdi. Büyük bir kehanette bulunan Simpsonslar yine dünyayı salladı.

Simpsonslar'dan bu defa büyük tsunami kehaneti. Her kehanetleri tuttu. Herkes en yakınları ile vedalaşsın

Editör: Bengü Zorlu

Koronavirüs salgını, Yunanistan'ın borç temerrüdü, Donald Trump'ın başkanlığı, ABD'deki Kongre Binası baskınını bilen Simpsonlar, dünya çapında etki yaratan önemli olaylar hakkındaki kehanetleriyle medyanın gündeminden düşmüyor.

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ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar, son olarak dünya çapında yaşanacak küresel tsunami felaketine dikkat çekti. Ses getiren büyük olayları seneler önce işlemesiyle tüm dünyayı şaşırtan The Simpsons, bir doğa olayı olan tsunaminin haberini vermesiyle izleyenleri tedirgin etti.

Kehanetleriyle daha çok adeta felaket tellallığı yalan The Simpsonslar'ın ortaya attığı dünya çapında yaşanacak olan tsunaminin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu.

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TWITTER’IN YENİ LOGOSUNU DA BİLDİLER

Simpsonlar Twitter’ın Elon Musk tarafından değiştirilen logosunu bilmesiyle de gündem oldu. Elon Musk Twitter’ı satın almasının ardından bazı değişikliklerde bulunmuştu. Son olarak Twitter’ın kuş olan logosunu değiştirerek yerine ‘X’ logosu koydu.

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