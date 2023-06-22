Simpsonlar Titanik’i görmeye gidenlerin kayıplara karışmasını da bilmiş. Olacakları yıllar önce çizgi filmde anlatmışlar

Büyük olayları gerçekleşmeden önce tahmin etmeleriyle ünlü, ABD’nin en uzun soluklu çizgi dizisi Simpsonlar daha önce koronavirüs, 11 Eylül saldırıları, akıllı saat, Yunanistan'ın borç temerrüdü, kripto para, Donald Trump'ın başkanlığı gibi konularda çok önceden kehanetlerde bulunmuştu. Dizinin hatta Ukrayna-Rusya savaşını bile bildiği iddia edilmişti.

TİTANİK ENKAZINA GİDERKEN KAYBOLANLARI DA BİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Diziyle ilgili bu sefer de çok önemli bir iddia ortaya atıldı. Çizgi dizinin bu kez de ABD'de Titanik enkazına turistik gezi yaparken kaybolan denizaltını bildiği iddia edildi.

Fenomen dizinin 2006 yılında yayınlanan bölümünde, Homer Simspon karakterinin uzun süredir kayıp olan babası Mason ile bir araya geldiğini ve su altında bir hazine gezisine çıktıkları bölüm yeniden gündem oldu.

Yayınlanan o bölümde Homer’ın, mercan mağarasında sıkıştığı ve ‘düşük oksijen’ uyarısı aldığı anlar çok konuşuldu.

Sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri olan bu durum hakkında bir kullanıcının yaptığı ‘’Şu anda aklım başımdan gitti. Yine bir Simpson kehaneti’’ yorumu dikkatleri çekti. Başka bir yorumda ise ‘’tam olarak aynı değil ama yeterince yakın’’ ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Buz dağına çarparak batması sonucu 1514 kişinin öldüğü Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltılardan biri, Atlas Okyanusu'nda kayboldu. ABD Sahil Güvenliği, denizaltıda 5 kişinin olduğunu duyurmuştu. Denizaltında kaybolanların oksijenlerinin tükendiği ve çok az zamanlarının kaldığı bildirilmişti.