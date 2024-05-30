Sinan Ateş cinayetinde yapılan ihbar ortaya çıktı. 'Çukurambar'da partiden birisini vuracağız'

Ankara’da Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesinden 4 gün sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ne R.Ö. isimli bir kişinin ''Ankara ili Çukurambar semtinde partiden birisini vuracağız'' şeklinde bir konuşmaya şahit olduğunu bildirdiği ortaya çıktı.

Ancak soruşturma safhasında bu kişinin ifadesi alınmadı.

CİNAYETTEN DÖRT GÜN SONRA İHBAR ETTİ

Ankara’nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtinde, 30 Aralık 2022’de Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti. Sinan Ateş öldürüldükten 4 gün sonra 3 Ocak 2023’te R.Ö. isimli bir kişinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak cinayete dair bir ihbarda bulunduğu bilgisi ortaya çıktı.

R.Ö isimli kişi 3 Ocak 2023 günü saat 14.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak Sinan Ateş cinayeti hakkında bilgi sahibi olduğunu ve cinayetin aydınlatılması noktasında yardımcı olmak amacıyla bu bilgiyi paylaşmak istediğini söyledi.

"ÇUKURAMBAR'DA PARTİDEN BİRİNİ VURACAĞIZ"

İhbar üzerine Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen R.Ö., ''İstanbul’da iki ay önce bir kafede buluştuğu arkadaşı H.Y'nin oturduğu masadaki arkadaşlarıyla sohbetine tanıklık ettiğini'' ifadesini kullandı.

R.Ö., bu şahısların ''Ankara ili Çukurambar semtinde partiden birisini vuracağız'' cümlesinin kurulduğunu belirtti. R.Ö., konuşma sırasında herhangi bir parti isminin konuşulmadığını da ifadesini kullandı.

Sinan Ateş cinayetinin işlenmesinden 2 gün sonra haberlerde öldürülen kişinin Sinan Ateş olduğunu öğrendiğini ve öldüren kişinin de İstanbul'dan gittiğini duyduğunda kafede konuşulanları hatırladığını söyledi.

İDDİANAMEDE YER ALMADI

Savcılık soruşturma sırasında ayrıca bu tanığın ifadesine başvurmadı, ancak soruşturma dosyasında cinayet büro amirliği tarafından hazırlanan tutanak yer aldı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede de söz konusu şahsın ifadeleri yer almadı.