Sinan Ateş soruşturmasında 17 kişi için ek iddianame hazırlandı iddiası. Ayşe Ateş işaret etmişti

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş 2022 yılında Ankara'da suikast sonucu öldürülmüştü.

Yargılama sürecinde eksiklikler gündemdeydi. Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş bazı isimlerin iddianamede olmadığını belirtmişti.

Ayşe Ateş, “Ahmet Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz, Ömer Şanlı, Burak Kılıç, Gürsel Horat ve Suat Yılmazzobu... Kiralık katil arayan bu isimler ilk iddianamede yok” demişti.

İddialara göre, o iddianamenin savcılık tarafından hazırlandı. İddianamenin davanın ilk duruşma günü olan 1 Temmuz’dan önce 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verileceği de ileri sürüldü.

Ayşe Ateş, soruşturması yapılan 17 kişiye ilişkin ek iddianamenin hazırlanmasını beklediklerini de ifade etmişti.

"KİRALIK KATİL ARAYAN BU İSİMLER İDDİANAMEDE YOK"

İsmail Saymaz'ın röportajında Ayşe Ateş, Yıldırım ve Kılavuz, Ömer Şanlı, Burak Kılıç, Gürsel Horat ve Suat Yılmazzobu’na da dava açılması gerektiğini belirterek “En başta Yıldırım ve Kılavuz, Ömer Şanlı, Burak Kılıç, Gürsel Horat ve Suat Yılmazzobu… Hem Sinan hem de benim hakkımızda bilgi toplayan, kiralık katil arayan bu isimler ilk iddianamede yok. Elini kolunu sallayarak dolaşıyorlar." şeklinde konuşmuştu.

AYŞE ATEŞ: EŞİM OLCAY KILAVUZ VE AHMET YİĞİT YILDIRIM BENİ ÖLDÜRMEK İÇİN KATİL ARIYOR DEDİ

Öte yandan Ayşe Ateş, MHP Milletvekili Olcay Kılavuz ve Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım‘ın cinayeti birlikte planladığını iddia etmişti.

Ateş, ”Eşimin bana söylediği şuydu; ‘Olcay ve Ahmet beni öldürmek için kiralık katil arıyor. Kapı kapı dolaşıyorlarmış beni öldürmek için. Bir sürü kişiye gitmişler. Kimseye yaptıramıyorlarmış ama arıyorlarmış” ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Sinan Ateş’in tehditler aldığını açıklayan eşi Ayşe Ateş’e silahlı koruma verilmişti.