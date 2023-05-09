Sinan Ateş’in kitaplarını olarak ücretsiz dağıtan üç genç gözaltına alındı

Sinan Ateş'in yazdığı 'Göktürkler' kitabını Bursa'da dağıtan üç genç gözaltına alındı.

Sinan Ateş’in kitaplarını olarak ücretsiz dağıtan üç genç gözaltına alındı

Ankara'da suikasta kurban giden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in kendisinin yazdığı 'Göktürkler' kitabını Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ücretsiz dağıtan üç genç bugün gözaltına alındı. Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, İYİ Parti Bursa Milletvekili adayı Sevinç Atabay ve CHP Bursa Milletvekili Adayı Kayıhan Pala da karakol önüne geldi. CHP ve İYİ Partili avukatlarla birlikte DEVA Partisi Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı olan avukat Özlem Bayraktar da gözaltındaki gençler için karakola geldi.

Şeyda Şahin, "Adaletin geldiği nokta. Yasal bir kitabın bilabedel dağıtımı gelen bir emirle toplatıldı. Şimdi savcılıktan bir talimat bekliyoruz. Ne talimatı geleceğini bilmiyoruz. Ülkece geldiğimiz nokta bu. Yasal bir kitabın bedelsiz dağıtımında ne engel var hep birlikte göreceğiz" dedi.

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
İmamoğlu'na taşlı saldırıda gözaltına alınan uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı Siyaset
İmamoğlu'na taşlı saldırıda gözaltına alınan uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı
Fethiye Körfezi 3.9 büyüklüğünde deprem Güncel
Fethiye Körfezi 3.9 büyüklüğünde deprem
İmran Han'ın tutuklanmasını protesto eden bir Pakistanlı öldü Dünya
İmran Han'ın tutuklanmasını protesto eden bir Pakistanlı öldü
Dünyaca ünlü gazeteden çarpıcı 14 Mayıs analizi: Hangi ülkelerin gözü kulağı Türkiye'de? Siyaset
Dünyaca ünlü gazeteden çarpıcı 14 Mayıs analizi: Hangi ülkelerin gözü kulağı Türkiye'de?
Borsa günü düşüşle kapattı Ekonomi
Borsa günü düşüşle kapattı
Vakıfbank sezonu üçüncü sırada tamamladı Spor
Vakıfbank sezonu üçüncü sırada tamamladı
Diyarbakır'da iki bölge ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi Güncel
Diyarbakır'da iki bölge ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi