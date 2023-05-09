Sinan Ateş'in kitabını dağıtırken gözaltına alınan gençler tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Sinan Ateş'in yazdığı Göktürk kitabını ücretsiz olarak dağıtırken gözaltına alınan gençler, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sinan Ateş'in kitabını dağıtırken gözaltına alınan gençler tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

(ANKA) İYİ Parti Bursa Milletvekili Adayı Şeyda Şahin, “Hiçbir şekilde suç teşkil eden olay yoktur. Halkı kin ve düşmanlığa sevk edebilecek tek şey 38 yaşındaki genç bir akademisyenin, bir siyasetçinin katledilmiş olmasıdır.

Buna tepki gösterilmesi gerekirken bugün kitap dağıtan çocuklar ellerinde kesinlikle broşür olmadığını beyan etmelerine rağmen ne yazık ki serbest bırakılmak yerine Kemalpaşa Adliyesi'ne sevk edilmişlerdir” açıklamasını yaptı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bugün Sinan Ateş'in yazdığı Göktürk kitabını dağıtırken gözaltına alınan 3 genç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

“SERBEST BIRAKILMAK YERİNE SAVCILIĞA SEVK EDİLİYOR”

Karakol çıkışında açıklama yapan İYİ Parti Bursa Milletvekili Adayı Avukat Şeyda Şahin şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız meydanda ellerinde Göktürk isimli Sinan Ateş’e ait bir kitabı dağıtıyorlarken masalarda birtakım broşürler bulunmuş. Bu broşürlere istinaden savcılığa bildirim yapılıyor. Savcılık tarafından da ifade alınmak üzere emniyete getirildiler, sağlık raporunun ardından.

Emniyette ifadeleri alındı. İfadelerinin alındığı konu 1 ile 3 yıl arasında yargılaması yapılabilecek bir suç olmasına rağmen bugün Türkiye'de hukukun geldiği nokta burasıdır. Bugün arkadaşlarımız serbest bırakılmak yerine savcılığa sevk ediliyor.

Bizler şu an mevcut olarak adliyeye gideceğiz. Adliyenin önünde de birtakım tedbirlerin alındığı söylenmekte.

“SUÇ TEŞKİL EDEN OLAY YOKTUR”

Bu çocuklar sadece şehit Sinan Ateş'e ait kitapları, Göktürk isimli çocuk kitabını dağıtırken gözaltına alınmışlardır.

Hiçbir şekilde iddiaya konu edilen broşürlerle alakaları yoktur. Broşürler tarafımızca yukarıda görülmüştür.

Kaldı ki broşürlerin içeriğinde de hiçbir şekilde suç unsuru teşkil eden olay yoktur. Halkı kin ve düşmanlığa sevk edebilecek tek bir şey 38 yaşındaki genç bir akademisyenin, bir siyasetçinin katledilmiş olmasıdır.

Buna tepki gösterilmesi gerekirken bugün kitap dağıtan çocuklar, ellerinde kesinlikle broşür olmadığını beyan etmelerine rağmen ne yazık ki serbest bırakılmak yerine Kemalpaşa Adliyesi'ne sevk edilmişlerdir.

Şu an arkadaşlarımız içerisinde üç gencimizle birlikte tutuklama talepli olarak adliyeye gideceğiz."

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