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Sinan ne demek? Sinan isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Sinan da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerdendir. Peki, Sinan ne demek? Sinan isminin anlamı nedir?

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 21:16
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Sinan ne demek? Sinan isminin anlamı nedir?

Sinan ne demek? Sinan isminin anlamı nedir?
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Sinan adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Sinan isminin anlamını araştırıyor. Peki, Sinan ne demek? Sinan isminin anlamı nedir?

SİNAN NE DEMEK? SİNAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Sinan ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

-Kargı, süngü, ok vb. savaş âletlerinin keskin ve sivri ucu, ok temreni, mızrak.

-Öncü, öncü asker.

SİNAN ADI KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Sinan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Sinan adını koymak caizdir.

SİNAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

-Türkiye'de Sinan ismini kullanan 119.939 kişi bulunmaktadır.

-İstanbul'da Sinan ismini kullanan 26.744 kişi bulunmaktadır.

-Ankara'da Sinan ismini kullanan 7.948 kişi bulunmaktadır.

-İzmir'de Sinan ismini kullanan 5.661 kişi bulunmaktadır.

SİNAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Adı Sinan olan kişiler hayata iyimser bir gözle bakar. Çevresindekiler üzerinde ilham yaratır. Kelimelerle arası oldukça iyidir, bu yüzden yazı ve konuşma becerileri gelişmiştir. Şarkı söyleme, öğretmenlik gibi mesleklerde başarılı olabilirler.

 

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