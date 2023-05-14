Sinan Oğan Ankara'da oyunu kullandı

Editör: Gülsüm Acıyan

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanmak isteyenler sandıklar başında uzun kuyruklar oluşturuyor.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Başkent Ankara’da oyunu kullandı.

Zafer Partisi ve ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oyunu Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi’nde kullandı.

1276 numaralı sandıkta oyunu kullanan Oğan, "Memleketimize hayırlı olsun. Buradan tüm yurttaşlara bir çağrı yapmak istiyorum. Bu seçimi bir bayram havasında geçirelim, sükunetle" dedi.

Sinan Oğan, oy kullanacağı okula eşi Gökçe Oğan ile birlikte geldi.