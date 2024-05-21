Türkiye'de ilk kez yapıldı. Beşiktaş turnuvaya damgasını vurdu

Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen Junior World Cup Antalya 16-20 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Türkiye'de büyük ölçekli uluslararası gençlik futbol kupası ve U8/U9/U10/U11/U12/U13/U14/U15 yaş gruplarında Türkiye'de yapılmış en büyük turnuva olma özelliğini taşıyan organizasyon Corendon Park Antalya Stadyumu’nda oynanan U15 final müsabakası ile son buldu.

Arjantin’in dev takımı River Plate’nin U15 takımı ile Almanya’dan Hertha Berlin’in U15 takımı finalde karşı karşıya geldi. Finalde Alman rakibini 6-0 mağlup eden River Plate U15 kategorisinde şampiyonluğunu ilan etti.

Bir diğer final müsabakasında ise Türkiye’nin iki köklü kulübü olan Beşiktaş ve Galatasaray’ın U11 takımları kozlarını paylaştı. Zorlu finalde ezeli rakibini mağlup eden Beşiktaş toplamda 4 kategoride şampiyon oldu.

Turnuvaya Güney Amerika’dan River Plates, San Lorenzo, Argentino Juniors, Avrupa’dan Porto, Hertha Berlin, Olympic Marseille, Asya’dan Aspire Academy gibi dünya starı takımların altyapı ekipleri de katılım sağladı.

Final maçlarının ardından konuşan Turnuva Koordinatörü Cüneyt Gazioğlu, “Üç gün süren, 22 sahada oynanan, gün boyu büyüleyici Antalya şehri içerisinde bulunan sahalar, oteller arası heyecan dolu koşuşturmayla geçen ve gerçek bir maceraya dönüşen bu organizasyonda dünyanın her yerinden gelen çocuklar unutamayacakları bir deneyim yaşadılar. Turnuvanın sonrasında asıl kazanan ise böyle bir organizasyona ev sahipliği yapan dünyadaki nadir şehirlerden biri olan Antalya şehrimiz oldu. Bu organizasyonun devamı durumunda turnuvanın büyüyerek Türk futboluna ve Antalya’mızın Avrupa Spor başkenti olma hedefine önemli katkıları olacağı ortaya çıkmış oldu. Bunun yanı sıra turizm tarafında da bölgeye önemli bir potansiyel katma değer sağlayacağı çok net” dedi.

Kazanan takımlar ise şöyle;

U-8

Torbalı-Başaran

Torbalı



U-9

Beşiktaş-Phaktakor

Beşiktaş



U-10

Beşiktaş-Loco

Beşiktaş



U-11

Beşiktaş-Galatasaray

Beşiktaş

U-12

Beşiktaş-Dinamo Batum

Beşiktaş

U-13

Porto-Samsun

Porto

U-14

Antalyaspor-Sabah

Sabah

U-15

River-Hertha

River