Sinan Oğan HÜDA PAR eleştirilerine sinirlendi: Meclis’e biz mi soktuk?

14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna ATA İttifakı'nın adayı olarak giren ve "Plana sadık kal" sloganını kullanıp ikinci turda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan, HÜDA PAR eleştirisine sinirlendi.

Oğan, sosyal medya hesabından bir kullanıcının, "İstanbul'un sokaklarında HÜDA PAR reklamları görür olduk. Teşekkürler Sinan OĞAN" paylaşımına yanıt verdi.

“HÜDA PAR’I MECLİS’E BİZ Mİ SOKTUK?”

Oğan, kullanıcıya, "Siz anlama özürlüsü müsünüz?" diye sorarak, “Sayın Erdoğan’a destek verdiğimizde HÜDAPAR zaten seçimlere ilk turda girmiş ve birkaç milletvekili çıkarmıştı” dedi.

Sinan Oğan’ın, yanıtı şu şekilde:

"Parlamento seçimleri birinci tur seçimleri ile beraber yapıldı. Biz ikinci turda Sayın Erdoğan’a destek verdiğimizde HÜDAPAR zaten seçimlere ilk turda girmiş ve birkaç milletvekili çıkarmıştı. bizimle ne alakası var? Cahilliğin de bir sınırı olur! HÜDAPAR’ı meclise biz mi soktuk?

YANLIŞ ADAY ÇIKARANLARA TEŞEKKÜR EDİN

Eğer teşekkür edecekseniz altı parti bir araya gelip parlementoda çoğunluğu elde edemeyenlere teşekkür edin. Eğer teşekkür edecekseniz milletvekili listelerini yanlış yapanlara, kasıtlı yapanlara, bir takım 'gerekçelerle' hak etmeyenleri listelerin en başına koyanlara teşekkür edin! Her şeyden önemlisi kaybedeceklerini bildikleri halde yanlış aday çıkaranlara teşekkür edin, sandıklara sahip çıkmak yerine Twitter’da ona buna saldırıp trollik yapanlara teşekkür edin…"

“BİZ YOLUMUZA, SİZ İFTİRA VE KISKANÇLIKLARINIZA DEVAM EDECEKSİNİZ''

Bir süre sonra yine sosyal medya hesabından bir video paylaşan Oğan, paylaşımına şu notu düştü:

"Bu konuşmayı İnci Sözlük’te yaptığımızda Ocak 2023’tü. Daha adaylar ve ittifaklar netleşmemişti. Bizi aday gösteren ATA İttifakı ise henüz kurulmamıştı. Bizim söylemlerimizde ve politikamızda değişen hiç bir şey yok. Ne söylediysek arkasındayız. HDP gibi bölücü zihniyetler Türk siyasetinden temizlenmelidir. Türk Anayasasına karşı gelen HÜDAPAR zihniyetine de siyasette yer olmamalıdır. Biz 2028’de bu güzel ülkeyi yönetecek, Türk dünyası ile entegrasyonu sağlayacak Türk milliyetçisi bir liderin Türkiye’yi yönetmesini istiyoruz, bunun planlaması içerisindeyiz, bunun çalışmasını yapıyoruz. Görünen o ki, biz yolumuza, siz ise iftira ve kıskançlıklarınıza devam edeceksiniz… Bizim ne yapmaya çalıştığımızı sıcağı sıcağına bizi eleştirenlerin önemli bir kısmı anladı, gerisi de anlayacaktır. Hiçbir zaman bizimle beraber olmaya genleri müsade etmeyelerin de bizi anlamasını zaten beklemiyoruz…"