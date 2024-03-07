Sinan Oğan'ın aldığı lüks ev ve araziler açıklandı. Gazeteci Eray Çelebi'den flaş iddialar

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda Recep Tayyip Erdoğan’a desteğini açıklayan Sinan Oğan, seçimlerin ardından uzunca bir süre sessizliğini korumuş ve hakkında ortaya atılan iddialar karşısında suskunluğunu bozmamıştı.

Son günlerde sosyal medya hesabı üzerinden kendisini eleştirenlere yanıt vermesi ile gündem olan Sinan Oğan, son olarak Rifat Serdaroğlu’nun kendisi hakkında son iki ayda 120 milyon liralık mal aldığı yönünde açıklama yapmıştı.

Bu açıklama üzerine Oğan sosyal medya hesabı üzerinden Serdaroğlu’na yanıt vererek hakkında söylenenlerin iftira olduğunu açıklayan uzun bir metin yayınlamıştı.

MAL VARLIKLARI TEK TEK AÇIKLANDI

Hakkında 120 milyon liralık mal adlığı yönündeki iddiaları reddeden Oğan’a yanıt gazeteci Eray Çelebi’den geldi.

Çelebi Sinan Oğan aldığı mal varlıklarını tek tek açıklayıp Oğan’ın vergiden kaçtığını, ve satın aldığı ev ve araziler ile mahalledeki arsa planlarını değiştirdiğini iddia etti.

Çelebi açıklamasının devamında Sinan Oğan’ın seçim sonrasında satın aldığı mülkleri tek tek açıkladığını ifade ederek her şeyin açık ve ortada olduğunun altını çizdi, açıkladığı satın alımların iftira ise Sinan Oğan’ın dava açması gerektiğini belirtti.

Eray Çelebi’nin Sinan Oğan hakkında ortaya attığı iddia sosyal medyada gündem olurken iddiaların odağındaki isin Sinan Oğan bu konu hakkında bir açıklama yapmadı.

SİNAN OĞAN'IN SEÇİM SONRASINDA SATIN ALDIĞI 120 MİLYONUK MÜLKLER

-Ankara Gölbaşı’nda 7 dönümlük arsa ve 800 metrekarelik malikane- 30 milyon (İddiaya göre rayiç bedelden alınıp vergiden kaçıldı)

-Gölbaşı’nda 30 milyonluk arsa

-Çankaya’da lüks ev 30 milyon

-Gölbaşı’nda 6 dönümlük arazi 30 milyon