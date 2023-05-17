Sinan Oğan reytinglerde Erdoğan’a fark attı

Tv100’de Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın konuk olduğu Az Önce Konuştum programı aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Özel Yayını yayınlayan Kanal D ve CNN Türk'e reytinglerde fark attı.

Sinan Oğan reytinglerde Erdoğan’a fark attı

14 Mayıs günü gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalması Türkiye tarihinde bir ilk olurken, pek çok TV kanalı cumhurbaşkanı adayları ve ittifak liderleriyle 2. tura kalan 2 haftada programlar yapmaya başladı.

Bu programlardan biri de tv100 ekranlarında Candaş Tolga Işık’ın Az Önce Konuştum programı oldu. ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın konuk olduğu program yoğun ilgi gördü.

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%5,2'lik kritik oy oranıyla 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan 2. tur seçimin kilit ismi olan Sinan Oğan'ı konuk alan Candaş Tolga Işık pek çok popüler dizinin olduğu Salı gününde reytinglerde önemli bir başarı elde etti.

Candaş Tolga Işık programına Sinan Oğan'ı konuk alırken, Kanal D ve CNN Türk, 2. tura kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuk aldıkları Cumhurbaşkanlığı Özel Yayını ile ekranlarda oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için iki önemli ismin konuk olduğu programda Candaş Tolga Işık'ın programı reytinglerde 2. sırada yer alırken, Erdoğan’ın ortak yayında oldu CNN Türk ve Kanal D, TV100'ün gerisinde kalmış oldu.

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Candaş Tolga Işık bu durumu sosyal medya hesabından “Kanal D ve CNN... Siz ikiniz ben tek” notuyla paylaştı.

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Sinan Oğan ise Işık’ın paylaşımını alıntılayarak “Teşekkür ederim tekrar, güzel bir programdı.” dedi.

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