Sinan Oğan istediği görevi açıkladı. New York Times'a konuştu

Kılıçdaroğlu'nun "Göç Bakanlığı teklif ettiği" iddialarının ardından Sinan Oğan The New York Times'a konuştu. Oğan istediği görevi duyurdu.

Sinan Oğan istediği görevi açıkladı. New York Times'a konuştu

Sinan Oğan, The New York Times (NYT) gazetesine konuştu. İlk tur seçimlerinin 5.2 oy oranıyla üçüncü sırada tamamlayan ATA İttifakı'nın adayı, kendisine oy verenlerin yüzde 70'inin ikinci turda kendi açıkladığı ismi destekleyeceğini öne sürdü.

'CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLABİLECEKKEN NEDEN BAKAN OLAYIM?'

Bugün kararını açıklamayı planladığını söyleyen Oğan, belli bir adayı desteklemesinin karşılığında yönetimden üst düzey bir görev talep edeceğini ifade etti. Oğan, "Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecekken neden bakan olayım?" dedi.

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