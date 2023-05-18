Kılıçdaroğlu’nun Sinan Oğan’a götürdüğü teklif ortaya çıktı. Günün kulisi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sinan Oğan’a Göç Bakanlığı teklifi götürdüğü öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun Sinan Oğan’a götürdüğü teklif ortaya çıktı. Günün kulisi

Gazete Pencere’den Hayri Demir’in haberine göre, Oğan cephesinde ağırlıklı görüşün CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme yönünde olduğu öğrenildi.

OĞAN VE KILIÇDAROĞLU BİR ARAYA GELECEK
İki taraftan üst düzey kurmaylar arasındaki görüşmelerde de sona gelindi. Ağırlıklı olarak telefon yoluyla görüşmelerin hala sürdüğü ve ancak yarın ya da Oğan’ın kararı açıklayacağı takvim olarak duyurulan 19 Mayıs Cuma günü iki lider arasında bir görüşme yapılması bekleniyor.

PAZARLIK İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İÇİN
Oğan’ın Kılıçdaroğlu’nu destekleme noktasındaki pazarlığın ise özellikle bakanlık talebi üzerinden sürdüğü öğrenildi.

Oğan’ın özellikle İçişleri Bakanlığı’nı talep ettiği, bunun yanı sıra Kılıçdaroğlu’nun kazanması durumunda yeni kurulacak Göç Bakanlığı’nın da Oğan’a teklif olarak götürüldüğü öğrenildi.

Masadaki bu iki öneri konusunda henüz bir netleşmenin olmadığı ancak görüşmelerin sonunda bir uzlaşı sağlanacağı ifade ediliyor.

ERDOĞAN İHTİMALİ ZAYIF
Öte yandan her iki cephenin kurmaylarına göre, Oğan’ın Cumhur İttifakı adayı Tayyip Erdoğan’ı destekleme ihtimali çok zayıf.

Özellikle hem Ata İttifakı’nda yer alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hem de Oğan’ın “parlamenter sisteme geçiş” noktasında hem fikir olduğu biliniyor.

Bu nedenle Erdoğan’a destek ihtimalinin zayıf olduğuna işaret eden Oğan’a yakın bir isim, Kılıçdaroğlu’na destek açıklamasının sürpriz olmayacağını ifade etti.

"PADİŞAHA DAHİ BU KADAR YETKİ VERİLMİYORDU"
Öte yandan Oğan’ın kararını vermeden önce “hoca” olarak gördüğü ve görüşlerini önemsediği bir isimle de fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Görüşmeyi teyit eden bir isim, görüşmede söz konusu ismin Oğan’a mevcut sistemin “Osmanlı’da padişaha dahi bu kadar yetki verilmiyordu” görüşünü aktardığı ve Oğan’ın da bunu dikkate alacağını ifade ettiği öğrenildi.

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