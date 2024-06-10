Sincan'da kadın cinayeti: Evinde bıçaklanarak öldürüldü

Atatürk Mahallesi'nde bulunan Karaciğer Apartmanı'nda oturan 30 yaşındaki L.P.'den haber alamayan yakınları durumu hemen polise bildirdi.

Eve gelen polis ekipleri, içeriye girdiklerinde L.P.'yi kanlar içinde yerde buldu. Yapılan sağlık kontrolünde kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

İncelemeler sonucunda L.P.'nin sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kadının bir süredir eşiyle sorunları olduğu ve boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.