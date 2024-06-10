Sincan'da kadın cinayeti: Evinde bıçaklanarak öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sincan'da kadın cinayeti: Evinde bıçaklanarak öldürüldü

Ankara'nın Sincan ilçesinde bugün öğle saatlerinde şok edici bir olay yaşandı.

Atatürk Mahallesi'nde bulunan Karaciğer Apartmanı'nda oturan 30 yaşındaki L.P.'den haber alamayan yakınları durumu hemen polise bildirdi.

Eve gelen polis ekipleri, içeriye girdiklerinde L.P.'yi kanlar içinde yerde buldu. Yapılan sağlık kontrolünde kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

İncelemeler sonucunda L.P.'nin sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kadının bir süredir eşiyle sorunları olduğu ve boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aw224537-01.jpg

aw224537-02.jpg

aw224537-03.jpg

aw224537-04.jpg

Son Haberler
Diş tedavisi sonrası bambaşka birisi oldu Video
Diş tedavisi sonrası bambaşka birisi oldu
Konserdeki görsel şölen izleyenlerin nefesini kesti Video
Konserdeki görsel şölen izleyenlerin nefesini kesti
BM ilk kez açıkladı: "Gazze'de ateşkes" kararı Dünya
BM ilk kez açıkladı: "Gazze'de ateşkes" kararı
İnşaatta vatandaşı ağır yaralayıp kaçan şüpheli yakalandı Yerel Haberler
İnşaatta vatandaşı ağır yaralayıp kaçan şüpheli yakalandı
Milli Takım'daki canlı bombayı açıkladı Spor
Milli Takım'daki canlı bombayı açıkladı
Apple, yeni yapay zeka hamlelerini duyurdu Teknoloji
Apple, yeni yapay zeka hamlelerini duyurdu
Yolcu otobüsü şarampole devrildi. 9 yaralı Yerel Haberler
Yolcu otobüsü şarampole devrildi. 9 yaralı