Sincan'daki fabrikada patlama: 7 işçi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sincan'daki fabrikada patlama: 7 işçi yaralandı

Ankara Sincan OSB'de bir fabrikada meydana gelen patlamada 7 işçi yaralandı.

Ankara'nın Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada, su tesisatındaki bir sızıntının döküm ocağına ulaşması neticesinde meydana gelen patlamada yedi işçi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, sızıntı nedeniyle tetiklenen patlama sonucunda işçiler çeşitli yaralanmalarla karşı karşıya kalmış, olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere nakledildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın derhal başlatıldığını ve fabrikanın güvenlik protokollerinin gözden geçirileceğini bildirdi.

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