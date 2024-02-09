Sindirim sistemi saat gibi çalıştırıyor. Hazmı kolaylaştırıyor. İşte şifa deposu ot

Çitsarmaşıkgiller ailesinden olan ve Arjantin'in anavatanı olduğu bilinen petunya, halk arasında kahkaha çiçeği olarak da tanınıyor.

Yaz mevsiminde rengarenk açan ve hoş kokulu çiçekleriyle dikkat çeken petunya, saksıda da kolayca yetişebiliyor.

Petunya, sindirim sistemi sağlığı için de faydalı bir bitki.

Uzmanlar, petunyanın bağırsak ve mide hastalıklarına iyi geldiğini, kabızlığı önlediğini, safra kesesi salgısını artırdığını ve hazmı kolaylaştırdığını belirtiyor.

Ancak petunyanın tüketilmeden önce mutlaka bir uzmana danışılması gerektiğini de hatırlatıyorlar.