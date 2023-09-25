Sindirim sistemini parçalayan besin listesi ortaya çıktı. Uzmanlar 'asla tüketmeyin' diye uyarıyor

Uzmanlar sağlıklı bir sindirim sistemi için açıklanan besinlerin 'asla tüketilmemesi' gerektiğini vurgulayarak uyarılarda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Sindirim sistemini parçalayan besin listesi ortaya çıktı. Uzmanlar 'asla tüketmeyin' diye uyarıyor

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Uzmanlar sağlıklı bir sindirim sistemi için açıklanan besinlerin 'asla tüketilmemesi' gerektiğini açıkladı.

Bu besinlerle ilgili dikkat çeken uyarılarda bulunularak önemli tavsiyeler dikkat çekti.

Tükettiğimiz besinlerle doğrudan bağlantılı olan ve bozulduğunda gündelik hayatı etkileyen besinlerden uzak durulması gerektiğinin altı çizildi.

İŞTE O BESİNLER…

-Gazlı içecekler

-Fast food ve işlenmiş gıdalar

-Laktoz

-Gluten

-Baharatlı yiyecekler

-Yağlı yiyecekler

-Şekerli yiyecekler

-Yüksek lifli yiyecekler

SİNDİRİM SİSTEMİ NEDİR?

Canlıların vücudunda bulunan dokular organları, vücutta benzer işlev ve görevleri olan organlar ise sistemleri meydana getirir. İnsan vücudunda 11 temel organ sistemi bulunur (1). Bu sistemler hayati fonksiyonların devam edebilmesi için bir bütün halinde çalışır. Vücuttaki bu 11 sistemden bir tanesi de sindirim sistemidir.

Canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Vücudun ihtiyacı olan enerjiyi sağlayan başlıca kaynaklardan bir tanesi ise tüketilen besinlerdir. Besinler, makro veya mikro besin öğeleri olarak iki sınıfta incelenebilir. Karbonhidrat, yağ ve proteinler makro besin öğeleridir. Su, mineral ve vitaminler ise mikro besin öğeleridir.

İnsan vücudunun, sorunsuz bir biçimde çalışabilmesi bütün bu besin öğelerinin yeterli ve dengeli bir biçimde alınması ile mümkün olabilir. Tüketilen yiyeceklerin vücut tarafından kullanılabilmesi için daha küçük parçalara ayrılması gerekir. Besinlerin vücuda alınması, vücut içerisinde daha küçük parçalara yani yapı taşlarına ayrılması, hücrelere ulaştırılmak üzere kana ve lenf sistemine karıştırılması, atık ürünlerin ise vücuttan uzaklaştırılmasına sindirim adı verilir (3, 4). Peki sindirim sistemi nedir? Sindirim sürecinde görev alan organların oluşturduğu sisteme sindirim sistemi, organlara ise sindirim organları adı verilir. Sindirim sistemi, sindirim kanalı ve sindirime yardımcı organlar olmak üzere iki temel başlık altında incelenir. Küçük besin moleküllerinin kana ve lenf sistemine karışmasına ise emilim adı verilir. Besinlerin sindirimi ve emilimi sindirim sistemi sayesinde gerçekleşir.

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