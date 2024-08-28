Sinem Kobal galerisini gezdirdi

2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Kobal, 2020 yılında ilk kızı Lalin'i, 2022'de ise Leyla'yı dünyaya getirmişti.

Ekranlardan uzun süre uzak kalan ve bu dönemi çocuklarıyla ilgilenerek geçiren Kobal, "Her Şeyin Başı Merkür" adlı filmle oyunculuğa geri döndü.

Yıllar sonra izleyicileriyle buluşmaya hazırlanan oyuncu, sosyal medyada da aktif olarak paylaşımlarını sürdürüyor.

Sinem Kobal, Instagram hesabında "Galerimde gezelim biraz" ifadesiyle yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı ve bu gönderisi 45 binden fazla beğeni topladı.

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