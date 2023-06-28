Sinema efsanesi Şarlo'nun gerçek yüzü ortaya çıktı. Meğer çocuk istismarcısıymış

“Şarlo” karakteriyle hafızalara kazınan, sessiz sinema ile güldüren Charlie Chaplin’in aslında bir istismarcı olduğu yıllar sonra ortaya çıktı.

16 Nisan 1889 yılında Londra’nın fakir bölgelerinden birinde doğan ve gerçek adı Charles Spencer Chaplin olan Charlie’nin annesi sık sık akıl hastanesine kaldırılırdı. Babası ise o küçük yaştayken hayatını kaybetmişti. Charlie çocuk yaştan itibaren çalışmak zorunda kalmıştı.

Böyle bakıldığında ne kadar üzücü bir hikayesi var denilebilecek olan Charlie aslında başka insanların hayatını karartmıştı. Sahnelerde ve ekranlarda insanları güldürse de arka planda birçok çocuğu istismar etti.

Charlie Chaplin’in hayatını anlatan “The Real Charlie Chaplin” isimli belgeselde yer alan bilgilere göre; filmlerde rol alacağı kadın oyuncuların hemen hemen hepsini taciz ediyor. Kıyafetlerini çıkarmasını istedikten sonra üstlerine turta fırlatıyordu.

Dört evliliğinde de evlendiği insanların hiçbiri reşit değildi. İlk evliliğini 15 yaşındaki Lita Grey, ikinci evliliğini 16 yaşındaki Milred Harris ile yapmıştı. Resmen suç işlemiş olan Chaplin hiç ceza almadığı için istismarlarını daha da devam ettirdi. Toplamda 2000 kadını istismar ettiği iddialar arasındadır.

Yaptığı her şey aşikâr olan Chaplin ne yazık ki ününden bir şey kaybetmedi. Hatta 86 yaşındayken İngiltere Kraliçesi II.Elizabeth tarafından şövalye unvanına layık görüldü. Fakat dönemin basını ona “azgın teke” lakabını taktı. Öte yandan belgeselde konuşan Chaplin’in çocukları babalarından korktuklarını ifade derken, sette beraber çalışanlar ise Chaplin’in oldukça kötü bir insan olduğunu vurguladı.