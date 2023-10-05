Singapur’da araba almak isteyen 100 bin doları gözden çıkaracak. Bu fiyata araba dahil değil

Dünyanın en pahalı ülkelerinden biri olan Singapur'da araba sahibi olmak her zaman lüks bir şey olmuştur. Ancak maliyetlerin artık tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığı belirtildi.

5.9 milyon nüfuslu küçük ada ülkesi Singapur, araçların sayısını kısıtlamak için 1990'da 10 yıllık 'yetki belgesi' (COE) sistemini uygulamaya başlamıştı.

Özel başvuruyla alınan yetki belgesinin fiyatının 2020'dekine oranla dörde katlanıp 146 bin 2 Singapur dolarına (106 bin 376 ABD Doları) çıkmasıyla Singapur araç konusunda dünyanın en pahalı kenti hâline geldi.

Singapur'da standart bir sıfır model Toyota Camry Hybrid'in fiyatı yetki belgesi, kayıt ücreti ve vergiler dahil 251 bin 388 Singapur doları (183 bin ABD Doları). Aynı araç, ABD'de 28,855 dolara satılıyor.

2020'de küresel salgının da etkisiyle araçlara olan talep düşünce, yetki belgesinin fiyatı yaklaşık 30 bin Singapur dolarına kadar düşmüştü. Fakat salgından sonraki ekonomik toparlanmayla araç satışlarının artması yetki belgesinin fiyatını tarihi seviyeye çıkardı.

Ülkede şu anda azami araç sayısı yaklaşık 950 binle sınırlanırken, yeni yetki belgesi alabilmek için eski araçların kayıttan düşmeleri gerekiyor.

İstatistik Bakanlığı'na göre, 2022'de ortalama aylık hane gelirinin 7.376 dolar (10.099 Singapur doları) olduğu Singapur'da ortalama bir vatandaşın, araba almasının neredeyse imkansız hale geldiği bildirildi.