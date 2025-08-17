Ederson Osimhen'i örnek alıyor! 'Only Gala'

Galatasaray'da Ederson transferi için resmi görüşmeler devam ediyor. Sarı-kırmızılıların Manchester City’ye yaptığı 10 milyon euroluk teklif başta İngilizler olmak üzere tüm Avrupa medyasında ses getirdi. Haberlerin detaylarında City’nin 15 milyon euro istediği, ancak pazarlıkların gayet olumlu bir zeminde ilerlediği kaydedildi.

EDERSON'DAN GALATASARAY RESTİ!

Hatta birçok İngiliz gazeteci, Ederson’un “Only Gala” (Sadece Galatasaray) diyerek transferine kolaylık sağlanması konusunda City Yönetimi üzerinde baskı kurduğunu manşetlere taşıdı.

AKILLARA OSIMHEN'İ GETİRDİ

Brezilyalı kaleci Ederson’un bu çıkışı akıllara Osimhen’in transfer sürecini getirdi. Nijeryalı golcü de başka teklifleri değerlendiren Napoli’ye “Solo il Gala” (Sadece Galatasaray) diyerek baskı kurmuş ve transferin Galatasaray’ın istediği şekilde sonuçlanmasını sağlamıştı.

