Renato Sanches Süper Lig devine önerildi!

Fransa'da Paris Saint-Germain forması giyen Renato Sanches için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Menajerler, Portekizli oyuncuyu, Süper Lig'in dev ekibine önerdi.

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da sıcak saatler yaşanıyor. Bordo-mavililere, menajerler tarafından da özellikle orta saha bölgesi için pek çok öneri geliyor.

Fırtına'ya önerilen isimlerden biri de Renato Sanches. Bonservisi PSG’de bulunan ve geçtiğimiz sezon Benfica’da kiralık olarak forma giyen Portekizli yıldız, üst seviyede Bayern Münih, PSG gibi dev kulüplerin formasını giymesine rağmen son yıllarda sakatlıkla ilgili ciddi sıkıntılar yaşadı.

27 yaşındaki orta saha, geçen sezon Benfica’da 21 maçta sadece 634 dakika süre alabildi. Trabzonspor Yönetimi’nin oyuncuyla ilgili Fatih Tekke’nin kararına göre hareket edeceği belirtildi.

