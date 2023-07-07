Sınır kapısında telefon harcı akını

Yurtdışı telefonlarının ülkemizde kullanılabilmesi için ödenmesi gereken verginin, gece yarısında 6 bin liradan 20 bin liraya çıkması Sarp Sınır kapısında izdiham yarattı. Gürcistan’a gidip telefon almak isteyen vatandaşlar sınır kapısına akın etti.

Sınır kapısında telefon harcı akını

Editör: İsa Karaarslan

Gece yarısı devreye giren devasa vergi zamları 7’den 70’e bütün vatandaşlarla beraber, ekonomistler ve vergi uzmanlarının da tepkisini çekmişti.

Hatta öyle ki sosyal medyada gece yarısı yapılan zamlara ilişin ‘ekonomik darbe’ yorumları da yapılmıştı.

Yurtdışından telefon alıp Türkiye’ye getiren vatandaşlar ise son zam haberlerine kadar 6 bin lira harç parası verilip kullanılabilen telefonlar, dün gece yapılan fahiş vergi zamlarından sonra 6 bin liradan 20 bin liraya çıktı.

8 Temmuz’dan sonra devreye girecek olan kanundan dolayı Artvin-Sarp Sınır Kapısında izdiham oluştu. Gürcistan’daki telefon fiyatlarının ucuz olmasından dolayı, kimlik ile girip çıkılabilen Gürcistan sınırında binlerce vatandaş sıra bekler hale geldi. Sınır kapısında izdiham oluşurken vatandaşların adım atacak yer bulamaması sosyal medyada gündem oldu.

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