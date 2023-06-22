Sinir otu nasırlara iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Nasırların sökülmesinde kullanılan sinir otunun faydaları dikkat çekti. Sinir otuyla ilgili detaylar...

NASIR NEDİR?

Deride oluşan yoğun keratinleşme yani kalınlaşmalar nasır olarak adlandırılır. Kişinin canını yakan, yüzeydeki kalınlaşma değil, bu kalınlaşmanın aşağıdaki sinir ve dokulara yaptığı baskıdır. Baskı başlayıp, devam ettiğinde vücut otomatik olarak daha derinlerde olan kan damar ağı, sinirler, derinlerdeki deri katmanlarını korumak amacı ile yüzeyini kalınlaştırmaya başlar ve nasır oluşur. Buradaki deri kalınlaşmasının, ayakkabı veya herhangi başka bir baskıya maruz kalması ağrı oluşturabilir.

SİNİR OTU NASIL KULLANILIR?

Hem takviye hem de yenilebilir şeklinde tüketilen sinir otunu eczanelerden kapsül şeklinde alıp veya tohumlarını ağaçtan meyve toplar gibi toplayıp daha sonrasında çay olarak tüketebilirsiniz.

Yemeklere eklemek isterseniz de yapraklarını iyice yıkadıktan sonra çiğ veya pişmiş şekilde hem malzeme hem de yemeğin üzerine serpiştirerek kullanabilirsiniz.

SİNİR OTU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Sinir otunu çay olarak kullanmak isterseniz, kıyılmış yaprakları demleme usulü ile hazırlayıp tüketebilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken sinirli otu çay olarak hazırlarken ocağa alıp kaynatılmaması gerektiğidir. Daha önceden kaynayıp, ocaktan alınmış bir su içine ilave edip, demleyerek içmeniz faydalarının yok olmamasını sağlayacaktır.