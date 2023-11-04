Nasırın kökünü kurutan mucize yöntem ortaya çıktı

Kolayca hazırlanan ceviz kabuğu suyunun ayağa uygulanması durumda nasırı yok etmesiyle dikkat çekti.

Kubilay Kağan Dursun KAYNAK: Haber Merkezi
Nasırın kökünü kurutan mucize yöntem ortaya çıktı

Ayak sağlığı, yaşam kalitesini belirleyen önemli unsurlardan biridir. Topuklarda oluşan çatlaklar hem görünüm açısından rahatsız edici hem de tedavi edilmediğinde nasır oluşumuna sebep olur. Topuk çatlakları ihmal edildiğinde çok ağrılı bir duruma dönüşebilir.

Ayaklarımız hayatımız boyunca bize destek olan organlarımızdır. Bu yüzden ayaklarımıza iyi bakmamız ve ayak sağlığı sorunlarının yaşam kalitemizi düşürmeden önüne geçmemiz gerekmektedir.

Ayaklarınıza yeterli özeni ve bakımı göstermezseniz kuruluk, nasır ve çatlaklar ortaya çıkabilir.

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Ceviz kabuğu suyu, kolayca hazırlanabilen ve pek çok faydası olan bir doğal çözümdür.

Cevizin beyin sağlığı için de tavsiye edilen harika bir besin kaynağı olduğunu biliyor muydunuz?

Cevizin ayak sağlığına olan katkısını da anlatmadan geçmeyelim.

Ayak topuklarınıza uygulayacağınız ceviz kabuğu suyu, şu faydaları sağlıyor…

Bir tencerede ceviz kabuklarını su ile kaynatın ve 30 dakika pişirin. Sonra bu suyu bir leğene boşaltın ve ayaklarınızı içine sokun. 15 dakika boyunca ayaklarınızı bu suda bekletin.

Topuklarınızı suyun içinde kese yaparak temizleyin ve nemlendirici sürün. Bu işlemi haftada 1-2 kere yapmayı unutmayın.

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