Sinir sıkışması nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan Sinir sıkışmasıyla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmaya sürdürüyor. Bu hastalıklardan birisi olan sinir sıkışmasıyla ilgili detaylar…

SİNİR SIKIŞMASI NEDİR?

Kas ve kemik arasında ilerleyen sinirler, beyinden aldığı sinyalleri vücuttaki organlara taşıyan kablo benzeri yapılardır. Sinirler, ayrıca deriden aldıkları dokunma, soğuk, sıcak gibi duyuları da üst merkezlere iletmekle görevlidirler. Sinir sıkışması, insan vücudundaki tendon, kemik ve kıkırdak gibi dokuların sinirlere baskı yapması sonucundan ortaya çıkmaktadır. Sinir sıkışmalarına tuzak nöropati denilmektedir. Tuzak nöropatilerin % 90’nını elde meydana gelen ‘karpal tünel sendromu’ oluşturmaktadır. Geçirilen travmalar, ameliyatlar, kırık iyileşmesi sürecinde ortaya çıkan aşırı gelişmiş bağ dokuları da sinir sıkışmasına neden olabilmektedir. Ayrıca fıtıklar, kemik çıkıntıları ve omurilik kanalındaki daralma da sinir sıkışmasına yol açabilmektedir.

SİNİR SIKIŞMASININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Geceleri uykudan uyandıran el uyuşması,

-Sinir sıkışmasının görüldüğü bölgedeki ödem,

-Sıkışmasının olduğu bölge boyunca ortay çıkan ağrı ya da sızı,

-İlerlemiş durumlarda güç kaybı.

-Hareket ederken kaslarda katılık

-El ve parmaklarda karakteristik deformasyonlar

SİNİR SIKIŞMASI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Henüz kuvvet kaybı gelişmemiş ve ilerlememiş olgularda konservatif tıbbi tedavi uygulanır. Sinirin sıkıştığı bölgeyi rahatlatmak için atel, bazı durumlarda enjeksiyon, anti inflamatuar ilaçlar ve fizik tedavi uygulanabilir.

Fizik tedavi ve rehabilitasyonda en çok uygulanan araçların başında hidroterapi, ultrason, parafin, lazer ve manyetik alan tedavileri sayılabilir.

Şayet hasta istirahat, rehabilitasyon ve diğer tedavi yöntemleriyle iyileşmezse ve tetkiklerde ağır düzeyde sinir sıkışıklığı saptanırsa cerrahi tedavi düşünülmelidir.