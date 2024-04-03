Sinirleri yatıştırıyor. İşte mucize bitki

Cemile Balcı
Sinirleri yatıştırıyor. İşte mucize bitki
Çağımızın sorunu olan sinirleri yatıştıran gürcü kirazı ortaya çıktı.

Doğal ürünlerin sağlık üzerindeki olumlu etkileri geniş çapta tanınmakta ve bu nedenle de sıkça tercih edilmektedirler.

Günümüzün stresli yaşam koşullarına karşı rahatlatıcı bir çözüm olarak gürcü kirazı öne çıkmaktadır.

Peki, gürcü kirazı tam olarak nedir?

Rosaceae ailesine ait olan bu bitki, çalı formunda veya 6 metreye kadar uzayabilen bir ağaç formunda olabilir ve kış mevsiminde yaprak dökmez. Yaprakları daima yeşil, parlak ve tüysüz olup, kenarları nazikçe kıvrık ve oval şekillidir; sapları kısadır. Beyaz renkli çiçekleri genellikle salkım halinde toplanır ve bazen sonbahar aylarında da açabilirler. Meyveleri ilk başta kırmızı iken olgunlaştıkça siyaha döner, yuvarlak ya da oval biçimdedir ve içindeki çekirdek oldukça serttir.

Bu bitkinin anavatanı Türkiye’nin Doğu Karadeniz bölgesidir, ancak zamanla Avrupa ve Amerika’ya da yayılmıştır.

Sağladığı faydalar şunlardır:

Sinir sistemini sakinleştirir.

Bronşit semptomlarını hafifletir.

Öksürüğü keser.

Kas spazmlarını giderir.

Adet gecikmelerinde yardımcı olur.

Uyarı: Taze yapraklarının zehirli olması sebebiyle, yalnızca kurutulmuş yaprakları kullanılmalıdır.

İlgili Haberler
Astım egzama bronşite iyi geliyor. İşte mucize otun faydaları...
Yabani keten otu nelere iyi geliyor? İşte faydaları...
Şifa deposu otun iyi gelmediği hastalık yok. İşte mucize faydaları...
Çoban çırası otu nelere iyi geliyor? Neredeyse cilt dolusu faydaları var
Son Haberler
Volkan Demirel bir anda röportaj alanında belirdi. Muslera'nın tepkisi olay oldu Spor
Volkan Demirel bir anda röportaj alanında belirdi. Muslera'nın tepkisi olay oldu
Her türlü mikropla savaşan mucize ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Her türlü mikropla savaşan mucize ot ortaya çıktı
Erdoğan AKP'li başkanla böyle konuştu. Muzaffer illerimizi ziyaret edeceğim Gündem
Erdoğan AKP'li başkanla böyle konuştu. Muzaffer illerimizi ziyaret edeceğim
Bakan Yerlikaya açıkladı. Barış Boyun’un elebaşılığını yaptığı suç örgütünden 8 şahıs yakalandı Gündem
Bakan Yerlikaya açıkladı. Barış Boyun’un elebaşılığını yaptığı suç örgütünden 8 şahıs yakalandı
Kızıl Goncalar bu hafta yayınlanmayacak. İşte nedeni… Magazin
Kızıl Goncalar bu hafta yayınlanmayacak. İşte nedeni…
ENAG enflasyonu açıkladı. Flaş.. Flaş.. Gündem
ENAG enflasyonu açıkladı. Flaş.. Flaş..