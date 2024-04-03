Sinirleri yatıştırıyor. İşte mucize bitki

Doğal ürünlerin sağlık üzerindeki olumlu etkileri geniş çapta tanınmakta ve bu nedenle de sıkça tercih edilmektedirler.

Günümüzün stresli yaşam koşullarına karşı rahatlatıcı bir çözüm olarak gürcü kirazı öne çıkmaktadır.

Peki, gürcü kirazı tam olarak nedir?

Rosaceae ailesine ait olan bu bitki, çalı formunda veya 6 metreye kadar uzayabilen bir ağaç formunda olabilir ve kış mevsiminde yaprak dökmez. Yaprakları daima yeşil, parlak ve tüysüz olup, kenarları nazikçe kıvrık ve oval şekillidir; sapları kısadır. Beyaz renkli çiçekleri genellikle salkım halinde toplanır ve bazen sonbahar aylarında da açabilirler. Meyveleri ilk başta kırmızı iken olgunlaştıkça siyaha döner, yuvarlak ya da oval biçimdedir ve içindeki çekirdek oldukça serttir.

Bu bitkinin anavatanı Türkiye’nin Doğu Karadeniz bölgesidir, ancak zamanla Avrupa ve Amerika’ya da yayılmıştır.

Sağladığı faydalar şunlardır:

Sinir sistemini sakinleştirir.

Bronşit semptomlarını hafifletir.

Öksürüğü keser.

Kas spazmlarını giderir.

Adet gecikmelerinde yardımcı olur.

Uyarı: Taze yapraklarının zehirli olması sebebiyle, yalnızca kurutulmuş yaprakları kullanılmalıdır.